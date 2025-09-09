Состоялось первое заседание правления Центра чистой энергии ОЭС

Первое заседание правления Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества (ОЭС) состоялось в онлайн-формате.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, тем самым Центр чистой энергии, созданный в Азербайджане в ноябре прошлого года в рамках COP29 совместно с ОЭС и Организацией объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО), официально начал свою деятельность, сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что важность запуска Центра чистой энергии также подчеркивается в итоговом документе 17-го саммита ОЭС - Ханкендинском коммюнике.

По его словам, Центр будет поддерживать развитие проектов в области возобновляемой энергетики и энергетического перехода в регионе за счет укрепления существующих и потенциальных энергетических партнерств между организацией и государствами-членами.

"В настоящее время мы сотрудничаем с тремя членами ОЭС - Турцией, Казахстаном и Узбекистаном по созданию "зеленых энергетических коридоров". "Азербайджан-Турция-Европа" и "Центральная Азия-Азербайджан" - это стратегические инициативы, направленные на развитие региональных энергетических связей и регионального электрического рынка. Эти проекты укрепят энергетическое сотрудничество в регионе ОЭС, объединят региональные энергосети и создадут единую стратегическую платформу для сокращения выбросов", - добавил министр.

Он подчеркнул, что Азербайджан, как страна-хозяин, верит в то, что Центр внесет вклад в национальные, региональные и общеорганизационные цели в области справедливого энергетического перехода, и намерен оказывать ему поддержку.

Генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан выразил благодарность Азербайджану за то, что он взял на себя организацию Центра чистой энергии. Он отметил, что усилия, приложенные для начала деятельности Центра, являются доказательством решительной и активной роли Азербайджана в продвижении регионального сотрудничества и повестки по сокращению углеродных выбросов. По его словам, Центр станет важным звеном в глобальной сети региональных центров устойчивой энергетики.

В заседании приняли участие представители государств-членов ОЭС - Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Пакистана, а также Организации объединенных наций по промышленному развитию. Было подчеркнуто, что страны будут активно участвовать в деятельности Центра и оказывать поддержку для реализации "зеленой энергетической" повестки в соответствии с глобальными тенденциями и в координированном формате.

На заседании были утверждены Внутренние правила Центра, а Айсель Ягубова назначена исполнительным директором Центра чистой энергии. Было решено провести второе заседание управления в первой половине 2026 года.