Шесть высокопоставленных членов ХАМАС ликвидированы в Дохе

Израильские власти считают высоковероятной ликвидацию шести высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС в результате ударов по Дохе.

Как передает Day.Az, об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники в силовых структурах.

По информации телеканала, окончательные результаты удара пока уточняются. Оценка основана на данных израильских спецслужб, которые продолжают анализировать последствия операции.

"По оценкам в Израиле, высока вероятность того, что были ликвидированы шестеро высокопоставленных членов ХАМАС. Результаты удара еще ожидаются", - передает телеканал.