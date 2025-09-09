https://news.day.az/world/1779340.html Шесть высокопоставленных членов ХАМАС ликвидированы в Дохе Израильские власти считают высоковероятной ликвидацию шести высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС в результате ударов по Дохе. Как передает Day.Az, об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники в силовых структурах. По информации телеканала, окончательные результаты удара пока уточняются.
Шесть высокопоставленных членов ХАМАС ликвидированы в Дохе
Израильские власти считают высоковероятной ликвидацию шести высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС в результате ударов по Дохе.
Как передает Day.Az, об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники в силовых структурах.
По информации телеканала, окончательные результаты удара пока уточняются. Оценка основана на данных израильских спецслужб, которые продолжают анализировать последствия операции.
"По оценкам в Израиле, высока вероятность того, что были ликвидированы шестеро высокопоставленных членов ХАМАС. Результаты удара еще ожидаются", - передает телеканал.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре