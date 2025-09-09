На этих территориях временно не будет газа

Завтра на некоторых территориях Сумгайыта временно отключат подачу газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сумгайытский газоэксплуатационный участкок ПО "Азеригаз", 10 сентября на участке газопровода среднего давления диаметром 89 миллиметров будут проводиться работы по устранению утечек.

В связи с этим подача голубого топлива будет приостановлена для примерно 1 400 потребителей в 18-м микрорайоне и части жилого массива "Яшил Дере".

После завершения ремонтных мероприятий газоснабжение абонентов возобновится в полном объёме.