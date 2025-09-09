https://news.day.az/world/1779310.html В Катаре рассказали о последствиях атаки Израиля по Дохе Силы безопасности и спасатели приняли все необходимые меры для минимизации последствий атаки Израиля по Дохе. Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X сообщил официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
Силы безопасности и спасатели приняли все необходимые меры для минимизации последствий атаки Израиля по Дохе.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X сообщил официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
По данным ведомства, силы безопасности и представители гражданской обороны быстро приступили к расследованию инцидента. Оперативно были приняты меры для сдерживания последствий атаки, а также для обеспечения безопасности жителей и прилегающих территорий.
