В Катаре рассказали о последствиях атаки Израиля по Дохе

Силы безопасности и спасатели приняли все необходимые меры для минимизации последствий атаки Израиля по Дохе.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X сообщил официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

По данным ведомства, силы безопасности и представители гражданской обороны быстро приступили к расследованию инцидента. Оперативно были приняты меры для сдерживания последствий атаки, а также для обеспечения безопасности жителей и прилегающих территорий.