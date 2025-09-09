https://news.day.az/society/1779311.html Ожидается усиление ветра - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ С 10 по 14 сентября на территории страны ожидается ветреная погода, объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Ожидается усиление ветра - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С 10 по 14 сентября на территории страны ожидается ветреная погода, объявлены жёлтое и оранжевое предупреждения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гяндже, Товузе, Геранбое, Дашкесане, Агстафе, Газахе, Гусаре, Хызы, Гобустане и Нефтчале в соответствии с оранжевым предупреждением ожидается северо-западный ветер с порывами до 20,8-28,4 м/с.
В других регионах Азербайджана в соответствии с желтым предупреждением прогнозируется северо-западный ветер с порывами 13,9-20,7 м/с.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре