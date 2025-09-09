Турция наращивает газодобычу в Черном море

Турция наращивает добычу газа в Черном море. Поставки отечественного газа уже сегодня позволяют обеспечивать голубым топливом 4 млн абонентов, но этого недостаточно.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По его словам, наряду с месторождениями в самой Турции, Анкара делает ставку на совместные энергетические проекты в странах Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока.

А. Байрактар привлек внимание к увеличению инвестиций в развитие отечественной энергетической инфрастуктуры. "В период до 2030 года, возможности газохралищ Турции позволят аккумулировать 12 млрд кубометров газа, что покроет 20 процентов потребностей Республики", - сказал глава Минэнерго.

Министр отметил, что модернизация газохранилищ позволит также увеличить экспорт газа на европейские рынки. "Тем самым, мы с одной стороны вносим вклад в энергобезопасность Турции, а с другой - нацелены на увеличение поставок газа в Европу", - добавил А. Байрактар.

Он также подчеркнул, что, по последним прогнозам, в предстоящие 30 лет, потребности Турции в электричестве увеличатся в три раза. "Сегодня Турция потребляет около 350 тераватт в час (ТВт/ч), тогда как через три десятилетия, стране будет необходимо уже 1000 ТВт/ч", - заметил министр.

По мнению А. Байрактара, одним из важных приоритетов правительства Турции являются возобновляемые источники энергии (ВИЭ). "К 2035 году выработка электроэнергии за счет ВИЭ в нашей стране увеличится в четыре раза. При этом в ближайшие десятилетия планируем задействовать и модульные энергореакторы", - подытожил турецкий министр.