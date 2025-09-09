https://news.day.az/world/1779312.html В США засняли редчайшую грозу-суперъячейку - ВИДЕО Невероятная гроза попала в кадр в Оклахоме. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Такие грозы называются суперъячейками. Это самый редкий и самый опасный вид грозы.
