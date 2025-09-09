В США засняли редчайшую грозу-суперъячейку

Невероятная гроза попала в кадр в Оклахоме.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Такие грозы называются суперъячейками.

Это самый редкий и самый опасный вид грозы.