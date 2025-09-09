Более 1000 заключённых сбежали из тюрьмы в Непале

В Непале из тюрьмы Накху в городе Латитпур бежали полторы тысячи заключенных.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на непальский информационный канал Khabarhab, все находившиеся в тюрьме арестанты сбежали после того, как охранники покинули посты.

В конце прошлой недели власти Непала запретили работу некоторых крупных соцсетей, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий в срок. Это требование является частью более широкой политики властей, направленной на регулирование соцсетей; противники мер называют это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи. Позднее правительство решило отменить запрет соцсетей, однако протесты не утихли. Протесты связывают с поколением Z, представители которого родились между 1995 и 2010 годами.

Президент Непала Рам Чандра Паудел сложил с себя полномочия, ранее премьер Кхадга Прасад Шарма Оли также подал в отставку. Военные эвакуировали их из Катманду.