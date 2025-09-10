Победитель Гран-при Азербайджана хочет купить команду MotoGP

Семикратный чемпион Формулы-1 и победитель Гран-при Азербайджана Льюис Хэмилтон проявил интерес к приобретению команды в чемпионате MotoGP.

Как передает Day.Az со ссылкой на Autosport, британец изучает предложения от четырех частных коллективов, которые могут быть выставлены на продажу.

Интерес Хэмилтона совпал с ожиданиями роста популярности MotoGP после того, как права на серию были приобретены компанией Liberty Media. Директор одной из команд подтвердил, что представители Хэмилтона, а также Макса Ферстаппена, ранее также рассматривавшего подобный шаг, связывались с частными коллективами для выражения интереса.

Возможность сделки с "Тех3" исключена, а заводские команды "Хонда", "Ямаха", "Дукати", "KTM" и "Априла" не рассматриваются к продаже. В то же время TWG Motorsports, владеющая командой "Кадиллак" в Формуле-1, поддерживает инициативу Хэмилтона по вхождению в MotoGP.

Напомним, что Льюис Хэмилтон, будучи пилотом команды "Мерседес", в 2018 году стал победителем Гран-при Азербайджана. В этом году бакинская гонка состоится 19-21 сентября.