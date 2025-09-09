Трагическая смерть ребенка в Гяндже

Несчастный случай произошел в Гяндже.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на проспекте шаха Исмаила Хатаи.

М.Мамедов 2022 г.р. выпал с 7-го этажа 9-этажного здания.

Ребенок был срочно госпитализирован, однако спасти его не удалось.

По данному факту проводится расследование.