https://news.day.az/society/1779366.html Трагическая смерть ребенка в Гяндже Несчастный случай произошел в Гяндже. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на проспекте шаха Исмаила Хатаи. М.Мамедов 2022 г.р. выпал с 7-го этажа 9-этажного здания. Ребенок был срочно госпитализирован, однако спасти его не удалось. По данному факту проводится расследование.
