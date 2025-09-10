В США 13-летний подросток поймал рекордного палтуса

Джексон Денио из США поймал в Атлантическом океане гигантского палтуса весом около 80 кг. Рыба оказалась тяжелее его самого и, возможно, станет новым мировым рекордом в юниорской категории.

Как передает Day.Az, об этом пишет Fox News.

Юный рыбак отправился на ночную глубоководную рыбалку у побережья Новой Англии вместе с тремя десятками других человек. Подросток признается, что в тот момент, когда рыба попалась на крючок, его эмоции просто зашкаливали.

"Честно говоря, я закричал. Даже не понял, что происходит, я был слишком взволнован", - вспоминает он.

Изначально 13-летний подросток хотел поймать акулу и опустил в воду крючок с наживкой из минтая. Но вскоре леска резко натянулась вертикально вниз - признак того, что на другом конце не акула, а именно палтус.

"С акулой удочка идёт в сторону, а здесь она тянулась прямо вниз", - объяснил Джексон.

Денио боролся с добычей около получаса, не позволяя никому помочь ему. Когда, наконец, рыба оказалась на палубе, вся команда взорвалась аплодисментами.

Палтуса официально взвесили, сфотографировали и разделали. Семья Денио намерена подать заявку в Международную ассоциацию промысловых рыб для регистрации рекорда. По предварительным оценкам, улов подростка на девять кг тяжелее текущего юниорского мирового рекорда.