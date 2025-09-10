Мексика может обложить налогом жестокие видеоигры

Власти Мексики включили налог на жестокие видеоигры в проект бюджета на 2026 год, который будет направлен на финансирование лечения расстройств, связанных с их чрезмерным употреблением.

Как передает Day.Az, по оценкам правительства, в следующем году эта мера позволит получить почти 10 миллионов долларов.

Правительство Мексики планирует ввести налог на жестокие видеоигры в рамках своей политики здравоохранения и финансировать лечение расстройств, связанных с их использованием, объявило во вторник Министерство финансов. Эта мера, включенная в проект бюджета на 2026 год, представленный в понедельник, идет рука об руку с введением специальных налогов на табак и сладкие напитки, заявил министр Эдгар Амадор.

Новые налоги "являются частью политики здравоохранения и безопасности, а не налоговой политики", - заявил он на пресс-конференции. Министерство финансов не уточнило критерии отбора видеоигр, подпадающих под действие налога, но объявило, что ставка налога составит 8%, что, как ожидается, позволит собрать 183 миллиона песо (9,8 миллиона долларов) в 2026 году.

Согласно последним исследованиям, существует "связь между использованием жестоких видеоигр и повышенным уровнем агрессии у подростков, а также негативными социальными и психологическими последствиями, такими как изоляция и тревожность", - отметило министерство в своем бюджетном проекте. Эти патологии затрагивают людей "на очень ранней стадии их экономического потенциала" , снижая их возможности развития и создавая "значительное бремя для систем здравоохранения", - подчеркнул заместитель министра финансов Карлос Лерма. Проект бюджета должен быть обсужден и одобрен Конгрессом до 15 ноября.