https://news.day.az/politics/1779599.html Мирзоян обещает «новости» о делимитации границы Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил журналистам, что стоит ожидать неких "новостей" в рамках процесса делимитации границы между Баку и Ереваном. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ. При этом, что это за новости такие, никто не уточняет, Мирзоян включительно.
Мирзоян обещает «новости» о делимитации границы
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил журналистам, что стоит ожидать неких "новостей" в рамках процесса делимитации границы между Баку и Ереваном.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
При этом, что это за новости такие, никто не уточняет, Мирзоян включительно.
И судя по тому, что не уточнили, новости эти будут позитивные, в первую очередь, для Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре