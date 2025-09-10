Мирзоян обещает «новости» о делимитации границы

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил журналистам, что стоит ожидать неких "новостей" в рамках процесса делимитации границы между Баку и Ереваном.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

При этом, что это за новости такие, никто не уточняет, Мирзоян включительно.

И судя по тому, что не уточнили, новости эти будут позитивные, в первую очередь, для Азербайджана.