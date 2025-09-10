В Кяльбаджаре перевернулся грузовик

В Кяльбаджаре произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Надирханлы. 

Грузовой автомобиль марки "ATEKO" съехал с дороги и перевернулся.

В результате водитель Ф. Амрахов, 2005 года рождения , и пассажир Н. Агаев, 2004 года рождения, получили травмы и были госпитализированы.

По факту проводится расследование.