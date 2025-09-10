https://news.day.az/society/1779445.html В Кяльбаджаре перевернулся грузовик В Кяльбаджаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Надирханлы. Грузовой автомобиль марки "ATEKO" съехал с дороги и перевернулся. В результате водитель Ф. Амрахов, 2005 года рождения , и пассажир Н.
В Кяльбаджаре произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Надирханлы.
Грузовой автомобиль марки "ATEKO" съехал с дороги и перевернулся.
В результате водитель Ф. Амрахов, 2005 года рождения , и пассажир Н. Агаев, 2004 года рождения, получили травмы и были госпитализированы.
По факту проводится расследование.
