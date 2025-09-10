В Непале введен комендантский час

В среду непальские солдаты патрулировали улицы столицы, пытаясь восстановить порядок после того, как десятки тысяч протестующих ворвались и подожгли правительственные здания, а также напали на политиков.

Как сообщает Day.Az, вооруженные войска, охраняющие основные районы Катманду, по-видимому, придали городу, охваченному насилием и хаосом в предыдущие дни, некоторое ощущение контроля. Солдаты, проверяя транспорт и людей, информировали жителей о введенном комендантском часе.

Во вторник вечером армия предупредила, что силы безопасности привержены поддержанию правопорядка. В Непале военные редко мобилизуются и изначально оставались в казармах, поскольку полиция не могла контролировать ситуацию. В заявлении армии говорится, что были арестованы 27 подозреваемых в мародерстве.

Ранее во вторник протесты стали еще более жестокими: демонстранты подожгли правительственные здания и дома политиков, а также напали на некоторых лидеров. На фоне усиления критики политической элиты страны премьер-министр подал в отставку, хотя, по всей видимости, это мало повлияло на ход беспорядков.

Десятки тысяч протестующих остались на улицах, блокируя дороги и штурмуя правительственные учреждения. Армейские вертолеты доставили некоторых министров в безопасное место.

Также во вторник 1500 заключенных сбежали из тюрем в Катманду и других городах после того, как полиция покинула свои посты, поскольку все больше протестующих нападали на силы безопасности.

Демонстрации, получившие название "протест поколения Z", начались после того, как правительство заблокировало платформы социальных сетей, включая Facebook, X и YouTube, заявив, что эти компании не зарегистрировались и не подчиняются государственному надзору. Полиция открыла огонь по толпе, убив 22 человек. Запрет на социальные сети был снят во вторник, но протесты продолжились, подогреваемые гневом из-за убийств и обвинений в политической коррупции.

Президент Рам Чандра Паудел призвал протестующих к мирному урегулированию конфликта и прекращению дальнейшей эскалации. Он принял отставку премьер-министра Кхадги Прасада Оли и поручил ему возглавить временное правительство до формирования нового, хотя должность и местонахождение Оли остаются неизвестными.

Многие молодые люди недовольны тем, что дети политических лидеров, так называемые "дети непо", наслаждаются роскошной жизнью и многочисленными льготами, в то время как большинство молодых людей испытывают трудности с поиском работы. По данным Всемирного банка, в прошлом году уровень безработицы среди молодежи Непала составил около 20%, и, по оценкам правительства, более 2 тыс. молодых людей ежедневно покидают страну в поисках работы на Ближнем Востоке или в Юго-Восточной Азии.