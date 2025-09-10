Дуров гордится, что Telegram стал инструментом протестов во Франции

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров выразил гордость тем, что Telegram стал инструментом координации протестов во Франции.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"Горжусь, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провалившейся политики Макрона. После 8 лет забвения французы устали от пустого пиара и позерства со стороны властей - и теперь наносят ответный удар", - написал он.

Ранее мы сообщали, что Павел Дуров назвал свой арест, произошедший во Франции год назад, ошибкой правоохранительных органов.