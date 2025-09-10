https://news.day.az/world/1779420.html Дуров гордится, что Telegram стал инструментом протестов во Франции Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров выразил гордость тем, что Telegram стал инструментом координации протестов во Франции. Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети X. "Горжусь, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провалившейся политики Макрона.
