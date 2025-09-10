Tesla продолжила терять популярность на одном из ключевых рынков

Компания Tesla не смогла остановить падение ее популярности на китайском рынке премиальных электромобилей. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оказалось, что по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в прошлом месяце американский автопроизводитель передал клиентам на материке 57 тысяч 152 автомобиля Model 3 и Model Y, произведенных в Шанхае. Это на 9,9 процента меньше, чем годом ранее.

Таким образом, серия неудач Tesla продолжается уже шесть месяцев подряд. Попытки компании переманить потребителей у таких конкурентов, как Xpeng, с помощью снижения цен, беспроцентных кредитов и запуска новых моделей потерпели фиаско.