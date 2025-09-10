Юноша ожил на собственных похоронах

В Индии юноша по имени Бхау Лашке подал признаки жизни на собственных похоронах.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NDTV.

Лашке попал в частную больницу после несчастного случая. Как рассказывают родственники юноши, врачи признали его травмы фатальными и не смогли его спасти. Семья Лашке стала организовывать похоронную процессию, как вдруг он ожил. "Пока мы готовились к погребению, он начал шевелиться и кашлять", - объяснил один из родственников.

"Покойника" тут же доставили в больницу. Юноша жив, но его состояние тяжелое: он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Руководство больницы опровергло заявления родственников. Администрация утверждает, что слова лечащих врачей Лашке неправильно истолковали.