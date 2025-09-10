Фотоискусство Азербайджана – в цифрах и на международном уровне

В последние годы фотография в Азербайджане превратилась не только в неотъемлемую часть национальной культуры, но и в важную область, выступающую в роли художественного моста между Азербайджаном и мировым сообществом, сказали Day.Az в пресс-службе Федерации фотографии Азербайджана.

Особую миссию в этом процессе выполняет ОО "Фотоклуб Гилавар" (Gilavar Foto Klubu), которое активно содействует развитию фотомастерства в стране, занимается реализацией фотопроектов, организацией конкурсов, выставок, а также продвижением азербайджанских фотографов на международной арене и популяризацией истории, культуры, архитектуры, природы и спорта Азербайджана за рубежом. Gilavar Foto Klubu был основан 1 декабря 2017 года, а Федерация фотографии Азербайджана - 1 декабря 2022 года. Основателями обеих организаций являются известные фотографы Дилавер Наджафов и Рашад Мехтиев.

В представленных статистических данных говорится, что за последние 7 лет клубом было проведено 24 фотоконкурса, из которых 5 - на национальном, а 19 - на международном уровне. В международных конкурсах приняли участие фотографы из 101 страны мира. В среднем в каждом конкурсе участвовали представители около 70 стран.

Один из конкурсов, проведённый в 2020 году, запомнился рекордными результатами: от 854 участников было представлено около 13 тысяч фоторабот. В конкурсе 2021 года приняли участие фотографы из 75 стран. В целом в этих фотоконкурсах приняли участие более 4000 фотографов с различных континентов. Фотоработы, представленные на конкурсах, оценивались 44 членами жюри из 16 стран мира.

"Эти цифры - не просто статистика. Они являются наглядным подтверждением признания культурной дипломатии Азербайджана, его творческого потенциала и искусства на международном уровне. Ежегодное увеличение числа участников и стран превращает Азербайджан в один из значимых центров на мировой карте фотографии", - говорится в сообщении.

Gilavar Foto Klubu на протяжении 5 лет подряд проводит международные фотоконкурсы, дважды был удостоен бронзовой плакетки от Международной федерации фотоискусства (FIAP) - единственной фотоструктуры, признанной ЮНЕСКО.

С 2015 года по сегодняшний день на международных фотоконкурсах была завоёвана 941 награда, из которых 278 - медали, 422 - почётные ленты и 241 - дипломы и сертификаты. Среди медалей: 145 золотых, 68 серебряных и 65 бронзовых.

Налажено сотрудничество с более чем 10 ведущими мировыми организациями в сфере фотографии, включая Международную федерацию фотоискусства (FIAP), Международную ассоциацию художественных фотографов (IAAP), Американское фотографическое общество (PSA), Глобальный фотографический союз (GPU), Азиатскую ассоциацию фотографов (APU), а также с фотоклубами различных стран. Благодаря этим партнёрствам свыше 10 азербайджанских фотографов были удостоены почётных международных званий и статуса фотографа международного класса.