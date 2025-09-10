Азербайджан и США нацелены на углубление энергетического диалога

Обсуждены новые этапы энергетического сотрудничества между министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и главным представителем Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США Бренданом Ханраханом.

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети X.

"Мы обсудили приоритетные направления, такие как сотрудничество с США в продолжении миссии Азербайджана как надёжного поставщика энергии, развитие региональных связей, соединяющих Азербайджан с Турцией, Европой и Центральной Азией, а также расширение инвестиций в энергетический сектор", - говорится в публикации.