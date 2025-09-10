США привержены мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон в ходе приема в Баку.

"Сегодня мы становимся свидетелями исторического периода. Встреча, прошедшая 8 августа между США, Азербайджаном и Арменией, открыла новую страницу в отношениях", - сказала временный поверенный.

Она отметила, что США продолжат свои усилия по содействию миру между Баку и Ереваном.

По ее словам, достижение мира позволит полностью раскрыть потенциал для экономического сотрудничества на Южном Кавказе.

По словам Карлон, продолжительный мир возможен в рамках более широкого сотрудничества.

Руководитель отдела по связям с общественностью посольства США в Азербайджане Майкл Хаккетт, в свою очередь, отметил, что встреча 8 августа США стала очень вдохновляющим.

"Эта встреча показала, что диалог важен и приводит к подлинным изменениям. Как лидеры стран находят общее понимание, так и народы могут учиться друг у друга и усиливать друг друга",- сказал он.

Хаккетт добавил, что в предстоящем периоде надеется на запуск совместных культурных проектов.

"Работая вместе, мы можем открывать новые возможности для молодого поколения и углублять отношения между странами",- сказал он.

А заместитель руководителя отдела по связям с общественностью Энтони Дин Транкина подчеркнул, что вернулся в Баку через короткое время.

"Здесь я чувствую себя как дома. У меня очень хорошие воспоминания об Азербайджане: как я отмечал праздник Новруз в Шеки, поднимался на вершину Элиндже в Нахчыване, каждые выходные гулял по Бульвару",- сказал он.

В заключение Транкина подчеркнул, что встреча 8 августа открыла возможность для продолжительного мира между Азербайджаном и Арменией, в то же время создала новые возможности для развития отношений между США и Азербайджаном.