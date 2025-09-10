https://news.day.az/economy/1779525.html В Азербайджане готовится законопроект о частных пенсионных фондах В Азербайджане готовится законопроект о частных пенсионных фондах. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев во время сегодняшнего заседания комитета.
По его словам, проект поступит в парламент либо на осенней сессии 2025 года, либо на весенней сессии 2026 года.
