Назван объем грузов, перевезенных танкером "Кельбаджар"

С момента ввода в эксплуатацию танкера "Кельбаджар" компании ASCO, входящей в AZCON Holding, прошло четыре года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в компании сообщили, что за этот период судно совершило 61 рейс в разные порты. В ходе этих рейсов было перевезено 384 443 тонны нефти и нефтепродуктов.

"В настоящее время танкер "Кельбаджар", эксплуатируемый в международных водах, имеет грузоподъёмность 7 800 тонн, длину - 141 метр и ширину - 16,9 метра.

Построенный по заказу ASCO на Бакинском судостроительном заводе (Baku Shipyard), танкер "Кельбаджар" был введён в эксплуатацию 10 сентября 2021 года при участии Президента Ильхама Алиева.

Отметим, что всего на Бакинском судостроительном заводе для ASCO построено и передано 4 танкера, ещё 3 танкера находятся в стадии строительства", - говорится в сообщении компании.