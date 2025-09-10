Назван главный конкурент Маска по богатству

Сооснователь и крупнейший акционер разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон (на фото) почти догнал руководителя SpaceX и Tesla Илона Маска в гонке за звание самого богатого человека в мире.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.

В публикации говорится, что состояние бизнесмена выросло на $70 млрд после того, как во вторник, 9 сентября, после закрытия торгов в Нью-Йорке корпорация Oracle опубликовала квартальные результаты, которые превзошли ожидания, и заявила о предстоящем дальнейшем росте. Таким образом, общее состояние Эллисона составило $364 млрд.

При этом состояние Маска оценивается в $384 млрд. В том случае, если прирост доходов Эллисона сохранится в момент открытия торгов, то это будет самый большой одновременный рост, который когда-либо был зафиксирован индексом.