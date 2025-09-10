https://news.day.az/sport/1779378.html "Сабах" усилился экс-игроком сборной Польши Бакинский "Сабах" усилил состав новым игроком. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб объявил о подписании 26-летнего польского левого защитника Тимотеуша Пухауча, который будет выступать за команду на правах аренды из немецкого "Хольштайн Киль" сроком на один год.
"Сабах" усилился экс-игроком сборной Польши
Бакинский "Сабах" усилил состав новым игроком.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб объявил о подписании 26-летнего польского левого защитника Тимотеуша Пухауча, который будет выступать за команду на правах аренды из немецкого "Хольштайн Киль" сроком на один год.
За свою карьеру Пухауч играл в составе "Леха", "Заглембе Сосновец", "ГКС Катовице", "Унион Берлин", "Хольштайн Киль", "Кайзерслаутерн", "Трабзонспор", "Панатинаикос" и "Плимут". На счету футболиста также 15 матчей за национальную сборную Польши.
