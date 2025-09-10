"Сабах" усилился экс-игроком сборной Польши

Бакинский "Сабах" усилил состав новым игроком.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб объявил о подписании 26-летнего польского левого защитника Тимотеуша Пухауча, который будет выступать за команду на правах аренды из немецкого "Хольштайн Киль" сроком на один год.

За свою карьеру Пухауч играл в составе "Леха", "Заглембе Сосновец", "ГКС Катовице", "Унион Берлин", "Хольштайн Киль", "Кайзерслаутерн", "Трабзонспор", "Панатинаикос" и "Плимут". На счету футболиста также 15 матчей за национальную сборную Польши.