Бали накрыло мощное наводнение - ВИДЕО

Бали накрыло мощное наводнение. Дома и машины под водой, а улицы превратились в реки. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Больше всего пострадал Западный Денпасар, там остановлена работа предприятий, а инфраструктура получила серьезный ущерб. В Банджаре Дадакане течением размыло парк.