Бали накрыло мощное наводнение

Больше всего пострадал Западный Денпасар, там остановлена работа предприятий, а инфраструктура получила серьезный ущерб. В Банджаре Дадакане течением размыло парк. Наводнение затопило десятки домов и машин, вырвало деревья.
