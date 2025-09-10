Бали накрыло мощное наводнение

Бали накрыло мощное наводнение. Дома и машины под водой, а улицы превратились в реки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Больше всего пострадал Западный Денпасар, там остановлена работа предприятий, а инфраструктура получила серьезный ущерб. В Банджаре Дадакане течением размыло парк. Наводнение затопило десятки домов и машин, вырвало деревья.

