TAP завершает работы по расширению мощностей для дополнительных поставок газа
Трансадриатический газопровод (TAP) выходит на завершающий этап работ, необходимых для обеспечения дополнительных 1,2 млрд кубометров газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в консорциуме TAP AG.
В консорциуме отметили, что по итогам рыночного теста 2021 года, завершившегося в январе 2023 года, были получены обязывающие заявки на объем 1,2 млрд кубометров в год, что позволило предусмотреть соответствующее расширение пропускной способности газопровода к 1 января 2026 года.
"Это включает установку нового компрессорного агрегата (мощностью около 15 МВт) на действующей компрессорной станции в районе Кипои (Александруполис), недалеко от греческой границы с Турцией, а также модернизацию инфраструктуры. В настоящее время TAP выходит на завершающий этап работ, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию этих дополнительных мощностей в соответствии с полученными обязательствами", - подчеркнули в TAP AG.
Отметим, что TAP транспортирует природный газ с гигантского месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Газопровод протяженностью 877 км соединяется с Трансанатолийским газопроводом (TANAP) на границе Турции и Греции в районе Кипои, проходит по территории Северной Греции, Албании и Адриатического моря, выходя на сушу в Южной Италии.
TAP обеспечивает поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы. В частности, он соединён с интерконнектором Греция-Болгария (IGB), который начал коммерческую эксплуатацию в октябре 2022 года и поставляет каспийский газ в Болгарию, повышая энергобезопасность ещё одной европейской страны. Выходные точки TAP в Греции и Албании, а также терминал в Италии предоставляют дополнительные возможности для дальнейшего транспортирования азербайджанского газа на более широкий европейский рынок.
Акционерами TAP являются bp (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (20%) и Enagás (20%).
