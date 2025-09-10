Азербайджанцы должны доносить правду о своей стране и истории - Ашраф Гейбатов в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым"

На экспертной платформе Baku Network вышел новый выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым". Гостем передачи стал народный художник Азербайджана, член Объединения художников Германии и председатель Европейской ассоциации деятелей культуры Азербайджана Ашраф Гейбатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в беседе он поделился своими взглядами на роль искусства в турбулентном мире, рассказал о культурной дипломатии и о собственных проектах, направленных на сохранение исторической памяти.

Ашраф Гейбатов отметил, что человечество вступило в нестабильный и во многом непредсказуемый период. По его словам, именно в такие времена особое значение приобретает деятельность представителей искусства: "Моя миссия - пропагандировать только позитив, нашу Родину - Азербайджан. Искусство по сути своей интернационально, и именно художники, писатели, музыканты должны становиться мостиками между народами".

Он подчеркнул, что вражда и ненависть не могут быть постоянными категориями, потому что люди неизбежно устают от них. Поэтому задача культуры - прокладывать новые мосты, более прочные и долговечные, чем прежде.

Художник напомнил, что его выставки проходили на престижных международных площадках - от Ватикана до НАТО и ОБСЕ. Он встречался с мировыми политиками и общественными деятелями, в том числе с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером, а также был приглашен на юбилей нобелевского лауреата Гюнтера Грасса, чей портрет написал собственноручно.

По словам А.Гейбатова, подобные контакты дают ему возможность чаще произносить слово "Азербайджан" на международной арене и напоминать мировому сообществу о богатстве азербайджанской культуры.

Отвечая на вопросы ведущего, художник отметил рост радикальных правых настроений в Европе. По его словам, особенно заметно это в Восточной Германии, где и зародилось движение "Пегида".

А.Гейбатов подчеркнул, что фашистская идеология не должна получить второе дыхание, напомнив о печальных уроках XX века. В этой связи он обратил внимание на тревожные проявления националистических маршей в Иреване, в том числе у памятника Гарегину Нжде.

Гейбатов рассказал и о сложностях, связанных с позицией армянских радикалов, которые не желают примирения с Азербайджаном. Он напомнил, что в советские годы культурные связи между азербайджанскими и армянскими художниками были тесными и лишенными националистического подтекста. Однако уже в 1980-х годах зарубежные армянские круги активно пытались подготовить почву для отделения Карабаха.

По мнению художника, сегодня деятели культуры должны искать новые возможности для мирного диалога и восстановления мостов, опираясь на гуманистические ценности.

Особое внимание А.Гейбатов уделил теме исторической памяти. Он подчеркнул, что армянские экстремисты продолжают возводить в символы деятелей, чье имя связано с преступлениями против азербайджанцев, упомянув в этом контексте Ханкенди.

Художник также рассказал о своем проекте - серии графических работ, посвященных мартовскому геноциду 1918 года. По его словам, миссия художника заключается не только в создании пейзажей и натюрмортов, но и в донесении правды о трагических страницах истории Азербайджана.

А.Гейбатов отметил, что недавно проводил мастер-класс в Лачине, где вместе с детьми писал картины, посвященные родному краю. По его мнению, воспитание любви к родине должно начинаться с ранних лет.

Он также рассказал о своих выставках в рамках "Тюркского мира" как в Азербайджане, так и за рубежом. В Берлине проекты Гейбатова неоднократно открывали турецкие дипломаты, что стало важным вкладом в укрепление культурных связей.

Подводя итоги, Ашраф Гейбатов подчеркнул, что художник не может быть оторван от времени: "Мы должны доносить правду о своей стране, о нашей истории, строить мосты между культурами и воспитывать патриотизм через искусство. Это и есть миссия художника XXI века".