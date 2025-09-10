Фон дер Ляйен обратится к ЕС

На сессии Европарламента в Страсбурге 10 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступит с ежегодным докладом о состоянии Евросоюза (ЕС).

Как передает Day.Az, об этом 10 сентября сообщило агентство Reuters.

"Глава Европейского союза Урсула фон дер Ляйен в среду изложит свои приоритеты на предстоящий год после тяжелого лета", - говорится в материале.

Уточняется, что в докладе фон дер Ляйен особое внимание будет уделено торговому соглашению с президентом США Дональдом Трампом, вызвавшему острую критику не так давно. Этот ежегодный отчет служит для определения политических приоритетов ЕС, объединяющего 27 стран.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о подготовке выступления, добавило, что глава Еврокомиссии намерена призвать к конкретным действиям, особенно в сфере укрепления европейской обороны. Она планирует сосредоточиться на планах ЕС по обеспечению готовности стран-членов к якобы существующей угрозе с российской стороны.