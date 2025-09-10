https://news.day.az/politics/1779429.html В Азербайджанской Армии проведены практические занятия - ВИДЕО В соответствии с планом подготовки на 2025 год, в Азербайджанской Армии проведены практические занятия. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана. "Подразделения, покинувшие пункты постоянной дислокации и выдвинувшиеся в районы сосредоточения, выполнили поставленные задачи в соответствии с нормативами.
В Азербайджанской Армии проведены практические занятия - ВИДЕО
В соответствии с планом подготовки на 2025 год, в Азербайджанской Армии проведены практические занятия.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
"Подразделения, покинувшие пункты постоянной дислокации и выдвинувшиеся в районы сосредоточения, выполнили поставленные задачи в соответствии с нормативами.
Во время занятий основное внимание было уделено поддержанию высокой боевой подготовки войск, а также обеспечению стабильного, непрерывного и оперативного управления подразделениями.
Военнослужащие проявили высокий профессионализм при выполнении практических занятий", - говорится в информации ведомства.
