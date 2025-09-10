Автор: Ибрагим Алиев

Ну что ж. Франция, как и ожидалось, оказалась в самой глубокой политической турбулентности за последние десятилетия. Отставка правительства Франсуа Байру стала новым витком кризиса, который затянулся настолько, что уже невозможно говорить о нормальном функционировании власти. Тем временем президент Эмманюэль Макрон в очередной раз оказался перед необходимостью срочно искать нового премьер-министра.

Но проблема в том, что поиск (который по счету уже?) стал еще одним символом его бессилия. Сколько бы глав правительств он ни менял, курс остается прежним - страна погружается в хаос, экономика буксует, а парламент в целом просто и откровенно бесполезен.

Отставка, собственно, стала не просто событием политического календаря. Она наглядно показала, что власть в стране парализована. Парламент больше не желает играть роль удобного инструмента президента, министры теряют веру в курс главы государства, а общество с каждым днём всё больше разочаровывается в Макроне и всем, что с ним связано, ибо французская политика последние годы превратилась в театр одного актёра.

Недонаполеон хотел построить вокруг себя систему, где он - безусловный центр принятия решений, а премьер-министр всего лишь технический исполнитель. Схема, естественно, изначально была нерабочая и, в конечном итоге, рухнула. Любой новый глава правительства, независимо от фамилии, становится жертвой давления парламента и уличных протестов. Франсуа Байру, которому прочили роль балансировщика, не смог удержаться и нескольких месяцев. Хотя стоит отдать ему должное, ибо продержался он дольше своих предшественников, которых Макрон меняет как перчатки.

И вот Эмманюэль опять заявляет, что назовет нового премьера "в ближайшие дни". Но в действительности круг его возможностей крайне узок. Да, юридически он вправе назначить кого угодно, но фактически каждый шаг упирается в Национальную ассамблею. 577 депутатов не готовы поддерживать очередного номинального главу кабинета, если он не способен провести бюджет. В противном случае Францию ждёт не просто кризис власти, а полный коллапс государственного управления.

Не только французы, но и европейские партнёры уже открыто говорят о политической несостоятельности Макрона. Немецкая пресса называет его "хромой уткой", которая стремится выглядеть лидером континента, но не в силах удержать порядок в собственной стране. Berliner Zeitung прямо заявила: именно Макрон толкает Европу к хаосу.

Его инициативы по созданию "коалиции желающих" для отправки войск в Украину вызывают всё больше вопросов. Ведь какой может быть авторитет у президента, который не способен сформировать устойчивое правительство дома, но пытается диктовать военную повестку Европе? В результате Франция утрачивает вес, а сам Макрон становится объектом насмешек даже среди союзников.

Сегодня всё больше политиков, аналитиков и общественных деятелей во Франции приходят к выводу, что проблему нельзя решить очередной перестановкой. Вопрос стоит ребром - нужен новый президент. Макрон не способен вернуть доверие парламента, потерял поддержку народа, а его международные инициативы выглядят откровенно провальными.

Аргументы в пользу его отставки очевидны. Во-первых, страна нуждается в "свежем воздухе", в лидере, способном объединить парламентские силы и провести непопулярные, но необходимые реформы. Во-вторых, затянувшийся кризис угрожает экономике: без утверждённого бюджета Франция может столкнуться с параличом социальных программ и резким ростом безработицы. В-третьих, сама идея президентской республики оказывается под угрозой, если глава государства превращается в символ нестабильности.

Не стоит забывать и о настроениях в обществе. Улицы французских городов в последние годы стали ареной постоянных протестов. От "жёлтых жилетов" до новых акций против пенсионной реформы - все эти движения были реакцией на авторитарный стиль Макрона. Теперь к ним добавляется раздражение по поводу бесконечной чехарды в правительстве. Люди видят, что президент занят не решением их проблем, а спасением собственной политической карьеры.

Трудно себе представить, что очередное назначение премьера изменит ситуацию. Какой бы кандидат ни появился в Елисейском дворце, он будет восприниматься обществом как новая марионетка. Французам нужен новый лидер, а не очередной чиновник, готовый подчиняться капризам Макрона.

Решать вопрос нужно быстро. Франция - одна из ключевых стран ЕС и НАТО, её нестабильность отражается на всем европейском пространстве. Если Париж не сможет принять бюджет, ЕС рискует потерять одного из главных доноров. Если французский президент будет продолжать играть в геополитические игры, не имея твёрдого тыла, это обернётся слабостью всего блока.

Именно поэтому европейские лидеры с тревогой наблюдают за ситуацией и всё громче звучит вопрос - не пора ли Франции самой перезапустить свою политическую систему через досрочные выборы президента?

В истории Франции уже были примеры, когда кризис приводил к смене власти. Сегодня мы наблюдаем схожую динамику. Отставка Байру стала лишь симптомом - болезненным, но не окончательным. Главная проблема остаётся в Елисейском дворце. И называется эта проблема Эмманюэль Макрон.

Многие уже считают, что настало время для решительных шагов и досрочного ухода главы государства. Будет болезненно, вызовет турбулентность, но именно это способно дать Франции шанс на новый старт. Макрон может продолжать делать вид, что контролирует ситуацию. Но улица, парламент и даже союзники в Европе видят - король то голый.