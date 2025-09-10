Польша перехватила несколько дронов

Оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких беспилотников, нарушивших воздушные границы страны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении командования в X.

"Часть дронов, которые вторглись в наше воздушное пространство, были ликвидированы", - говорится в заявлении.

В сообщении также утверждается, что объекты, идентифицированные как дроны, нарушили воздушные границы Польши ночью, когда в Украине была объявлена воздушная тревога.

В настоящее время идет поиск сбитых объектов.