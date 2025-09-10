https://news.day.az/world/1779383.html Польша перехватила несколько дронов Оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких беспилотников, нарушивших воздушные границы страны. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении командования в X. "Часть дронов, которые вторглись в наше воздушное пространство, были ликвидированы", - говорится в заявлении.
В сообщении также утверждается, что объекты, идентифицированные как дроны, нарушили воздушные границы Польши ночью, когда в Украине была объявлена воздушная тревога.
В настоящее время идет поиск сбитых объектов.
