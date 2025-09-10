Азербайджанские шахматисты в топ-5 Grand Swiss

В Самарканде (Узбекистан) продолжается международный турнир по шахматам Grand Swiss, в котором принимают участие 172 шахматиста.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, общий призовой фонд соревнований составляет 855 тысяч долларов.

В шестом туре Мамедъяров, Мамедов, Сулейманлы и Мурадлы завершили свои партии вничью, а Баладжаева, Фаталиева и Бейдуллаева потерпели поражения.

Лучший результат среди азербайджанцев в мужском турнире пока у Мамедъярова - 4 очка и 15-е место. В женском зачете лучшей является Ульвия Фаталиева, у которой также 4 очка и 5-я позиция.