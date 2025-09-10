МЧС обратилось к населению

Начиная со второй половины сегодняшнего дня и до конца недели на территории страны ожидается переменчивая и неустойчивая погода: усиление ветра, местами сильные ливневые дожди, кратковременные селевые потоки в отдельных горных реках, а также грозы.

Как передает Day.Az, в связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению с призывом соблюдать меры безопасности.

Так, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от временных построек, зданий и рекламных щитов, не останавливаться возле электроопор и проводов, а также под высокими деревьями. Учитывая трудности, которые сильный ветер создает при тушении пожаров, особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду.

"Кроме того, для защиты от опасности во время грозы следует отключать электрические приборы от сети, воздерживаться от разговоров по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.п.), не приближаться на открытой местности к линиям электропередачи, молниеотводам, водостокам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а выбирать более низкие места. Находясь в автомобиле, рекомендуется остановиться, поднять стекла и дождаться окончания грозы", - говорится в обращении.