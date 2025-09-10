Иран и МАГАТЭ согласовали возобновление инспекций в стране

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подписали новое соглашение о возобновлении сотрудничества Тегерана и МАГАТЭ, передает Day.Az со ссылкой на 24.kg.

"Сегодня в Каире мы с министром иностранных дел Ирана Аракчи согласовали практические модальности возобновления инспекционной деятельности в Иране. Это важный шаг в верном направлении", - написал Рафаэль Гросси в X.

Напомним, ядерные технологии в Иране находятся под контролем МАГАТЭ, поскольку страна является участником договора о нераспространении ядерного оружия. До последнего обострения на Ближнем Востоке инспекторы МАГАТЭ регулярно посещали Иран с проверками и в том числе фиксировали повышение уровня обогащения урана на ядерных объектах в государстве.