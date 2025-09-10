Эд Ширан эмигрировал в США

Британский певец Эд Ширан сообщил, что эмигрирует в США.

Как передает Day.Az, его слова передает NBC News.

Во время разговора о своем переезде Ширан пошутил о политике президента Дональда Трампа в отношении эмигрантов.

"Я, наверное, единственный человек, кто переезжает в Америку", - заявил певец.