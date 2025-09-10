https://news.day.az/showbiz/1779379.html Эд Ширан эмигрировал в США Британский певец Эд Ширан сообщил, что эмигрирует в США. Как передает Day.Az, его слова передает NBC News. Во время разговора о своем переезде Ширан пошутил о политике президента Дональда Трампа в отношении эмигрантов. "Я, наверное, единственный человек, кто переезжает в Америку", - заявил певец.
Эд Ширан эмигрировал в США
Британский певец Эд Ширан сообщил, что эмигрирует в США.
Как передает Day.Az, его слова передает NBC News.
Во время разговора о своем переезде Ширан пошутил о политике президента Дональда Трампа в отношении эмигрантов.
"Я, наверное, единственный человек, кто переезжает в Америку", - заявил певец.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре