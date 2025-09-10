Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Вашингтоне, сообщает в среду Day.Az.

"На встречах Хикмета Гаджиева с сенатором Стивом Дэйнсом и председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессменом Брайаном Мастом стороны подчеркнули стратегическую значимость Вашингтонского саммита 8 августа между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Трампом и его положительные результаты для азербайджано-американских отношений и регионального мира. Хикмет Гаджиев отметил важность отмены Раздела 907 и пригласил посетить Азербайджан", - говорится в публикации Хикмета Гаджиева, размещенном на странице X.