Австралия одобрила первую вакцину для спасения коал

Впервые одобрена вакцина для защиты австралийских коал от хламидиоза. По мнению ученых, этот шаг может остановить распространение смертельной болезни, уничтожившей популяции этого любимого вида сумчатых, находящегося под угрозой исчезновения.

Как сообщает Day.Az, одноразовая вакцина теперь готова к использованию по всей стране в больницах для диких животных, клиниках и в полевых условиях.

Хламидиоз - инфекция, передающаяся половым путем и встречающаяся также у людей, - является причиной до половины всех случаев смерти коал в дикой природе. Он также может вызывать бесплодие и слепоту, пишет Reuters.

"Некоторые отдельные колонии коал с каждым днем приближаются к грани локального вымирания", - заявил в среду профессор микробиологии в Университете Саншайн-Коста Питер Тиммс. Он отметил, что в некоторых группах на юго-востоке штата Квинсленд и в штате Новый Южный Уэльс уровень инфицирования часто составляет около 50%, а иногда достигает 70%.

Вакцина, которую команда Тиммса разработала после более чем десятилетия исследований, может снизить вероятность развития у коал симптомов хламидиоза в период размножения и сократить смертность среди диких коал как минимум на 65%.

Правительство Австралии выделило 50 миллионов долларов на спасение коал.

В 2022 году они были занесены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и Австралийской столичной территории. По оценкам Национальной программы мониторинга популяции коал Австралии, в этих районах осталось от 95 тыс. до 238 тыс. особей.

По оценкам, еще от 129 тыс. до 286 тыс. коал обитают в штатах Виктория и Южная Австралия.

По данным Всемирного фонда дикой природы, за последние два десятилетия численность коал сократилась вдвое из-за инфекционных заболеваний, потери среды обитания, изменения климата и лесных пожаров.