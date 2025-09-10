https://news.day.az/world/1779458.html

Во Франции продолжается акция "Блокируем всё" - ВИДЕО

Во Франции продолжается акция "Блокируем всё". Как передает Day.Az, массовые протесты вызваны недовольством к правительству Эммануэля Макрона и его провалам. Только в Париже задержано уже более 50 протестующих. Полиция применяет слезоточивый газ.