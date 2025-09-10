https://news.day.az/world/1779458.html Во Франции продолжается акция "Блокируем всё" - ВИДЕО Во Франции продолжается акция "Блокируем всё". Как передает Day.Az, массовые протесты вызваны недовольством к правительству Эммануэля Макрона и его провалам. Только в Париже задержано уже более 50 протестующих. Полиция применяет слезоточивый газ.
Во Франции продолжается акция "Блокируем всё" - ВИДЕО
Во Франции продолжается акция "Блокируем всё".
Как передает Day.Az, массовые протесты вызваны недовольством к правительству Эммануэля Макрона и его провалам.
Только в Париже задержано уже более 50 протестующих.
Полиция применяет слезоточивый газ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре