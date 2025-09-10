Во Франции продолжается акция "Блокируем всё"

Как передает Day.Az, массовые протесты вызваны недовольством к правительству Эммануэля Макрона и его провалам.

Только в Париже задержано уже более 50 протестующих.

Полиция применяет слезоточивый газ.