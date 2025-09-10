В Азербайджане ряд банков снизил процентные ставки по депозитам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, снижение составляет от 0,5 до 1 процента.

Если в августе было возможно разместить депозит в банках под 12% годовых, то в этом месяце во многих банках максимальная ставка ограничивается 11,5%.

Отметим, что начиная с 1 января 2024 года доходы физических лиц по депозитам в национальной валюте сроком до 18 месяцев в размере до 200 манатов в месяц освобождены от налога. Кроме того, если физическое лицо размещает депозит в национальной валюте на срок 18 месяцев и более, то весь доход по процентам освобождается от налога на протяжении трёх лет.