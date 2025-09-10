Лаборатории в Азербайджане будут участвовать в изучениях COOMET

Новые лаборатории в Азербайджане будут участвовать в изучениях в рамках Евроазиатской ассоциации метрологических учреждений COOMET.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам Президент COOMET Лазизбек Саидорипов в кулуарах церемонии открытия семи новых лабораторий Азербайджанского института метрологии.

"Сегодня мы становимся свидетелями уникального события - это открытие новых лабораторий Азербайджанского института метрологии. Эти лаборатории служат не только развитию промышленности в Азербайджане, но и науке, технологии и экономике. В COOMET Азербайджанский институт метрологии играет очень важную роль, участвует во всех проектах. И мы вчера провели встречу комитета COOMET, и обсудили вопросы сотрудничества между странами-участниками. На данный момент Азербайджан, Турция, Узбекистан продвигают новые инициативы в рамках COOMET", - сказал он.

Саидорипов считает, что это даёт возможность получить международное признание проводимых измерений в этом институте.

"Тем самым мы помогаем и экономике, и развитию технологии. Если институт получает международное признание, он выходит на международные рынки без дублирования некоторых процессов и процедур. Ведётся тесное сотрудничество в рамках развития потенциала сотрудников, внедрения новых технологий, таких как квантовая метрология и информационная трансформация. В этом направлении тоже мы сегодня обсудили ключевые моменты, такие как передача знаний, проведение зеркальных стажировок, а также проведение испытаний новых эталонов. Сегодня эти семь новых эталонов, которые мы торжественно открыли, будут участвовать в изучениях в рамках COOMET, тем самым подтверждать эквивалентность на международном уровне и проводить межлабораторные изучения с развитыми институтами. Уникальность этих лабораторий в том, что здесь проводятся очень точные измерения, которые непосредственно влияют на качество и безопасность продукции, производимой в Азербайджане. Тем самым Азербайджанский институт метрологии вносит свой вклад в привлечение новых инвестиций, а также помогает развитию экономики страны" - заключил он.