В Баку грузовик наехал на пять автомобилей

В Баку грузовик наехал 5 автомобилей и скрылся с места происшествия.

Как передает Day.Az, кадры произошедшего распространились в социальных сетях.

Инцидент произошел на территории Бинагадинского района столицы.

Водитель автомобиля марки Isuzu с государственным номером 77 GR 125, совершив аварию, попытался скрыться с места происшествия. В результате он повредил в общей сложности 5 машин.

Представляем кадры происшествия: