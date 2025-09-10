https://news.day.az/society/1779469.html

В Баку грузовик наехал на пять автомобилей - ВИДЕО

В Баку грузовик наехал 5 автомобилей и скрылся с места происшествия. Как передает Day.Az, кадры произошедшего распространились в социальных сетях. Инцидент произошел на территории Бинагадинского района столицы. Водитель автомобиля марки Isuzu с государственным номером 77 GR 125, совершив аварию, попытался скрыться с места происшествия.