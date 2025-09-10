https://news.day.az/society/1779469.html В Баку грузовик наехал на пять автомобилей - ВИДЕО В Баку грузовик наехал 5 автомобилей и скрылся с места происшествия. Как передает Day.Az, кадры произошедшего распространились в социальных сетях. Инцидент произошел на территории Бинагадинского района столицы. Водитель автомобиля марки Isuzu с государственным номером 77 GR 125, совершив аварию, попытался скрыться с места происшествия.
В Баку грузовик наехал на пять автомобилей - ВИДЕО
В Баку грузовик наехал 5 автомобилей и скрылся с места происшествия.
Как передает Day.Az, кадры произошедшего распространились в социальных сетях.
Инцидент произошел на территории Бинагадинского района столицы.
Водитель автомобиля марки Isuzu с государственным номером 77 GR 125, совершив аварию, попытался скрыться с места происшествия. В результате он повредил в общей сложности 5 машин.
Представляем кадры происшествия:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре