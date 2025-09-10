Фон дер Ляйен предложила серьезное изменение Евросоюза

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания Европарламенту о положении дел предложила отменить правило единогласного голосования в Европейском союзе (ЕС) для принятия внешнеполитических решений. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Евросоюз должен перейти к голосованию квалифицированным большинством в определенных областях, в частности по вопросам внешней политики. Пришло время избавиться от практики единогласного голосования", - выступила политик с предложением серьезного изменения сообщества.

По мнению фон дер Ляйен, подобное решение позволит ЕС действовать "быстрее и достигать результатов".