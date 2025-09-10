В Калифорнии рухнули десятки контейнеров

В Калифорнии в порту Лонг-Бич с судна упали 67 контейнеров во время отгрузки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал CBS News.

На обнародованных кадрах можно заметить, что десятки грузовых контейнеров рухнули с борта "Миссисипи" и оказались в океанской воде возле пирса. Примерно 24 часа до инцидента корабль был пришвартован к Лонг-Бич.

Представитель порта Арт Марроки отметил, что в результате падения контейнеров никто не пострадал, точная причина проблем с отгрузкой уточняется. На данный момент нет точного понимания того, какой именно груз находится внутри упавших конструкций. Портовые работники рассказали, что в контейнерах могли быть одежда, обувь, электроника и мебель.

На данный момент работа терминала Pier G, где проводилась отгрузка, приостановлена.

"Объединенное командование направило многочисленные суда и самолеты для оценки ситуации и оказания помощи", - говорится в пресс-релизе порта Лонг-Бич.

После инцидента Береговая охрана США установила зону безопасности около 500 метров вокруг судна и каждый час выпускает сообщения о ситуации, чтобы предупреждать другие корабли об опасностях для навигации.