Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Дома творчества имени Самеда Вургуна Союза писателей Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Дома творчества имени Самеда Вургуна Союза писателей Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства об условиях, созданных в Доме творчества.

Было отмечено, что территория комплекса, расположенного в поселке Шувялан Хазарского района, составляет около 3 гектаров. В нем имеется в общей сложности 43 номера, в том числе категорий "сьют" и "стандарт". В конференц-зале на 174 места можно будет проводить различные мероприятия, в том числе творческие вечера, встречи с писателями и другие культурные мероприятия. Здесь также будут функционировать кинотеатр, библиотека, крытый ресторан и ресторан на открытом воздухе, кафе, фитнес-зона. В то же время в распоряжении отдыхающих будут футбольная, теннисная и детская игровая площадки.

Следует отметить, что строительство таких современных комплексов, являясь свидетельством поддержки, оказываемой государством деятельности людей творческих профессий, имеет большое значение с точки зрения обеспечения их отдыха.

Условия, созданные в результате политики, проводимой Азербайджанским государством, способствуют активизации деятельности тех, кто трудится в области культуры и искусства, вносят значительный вклад в развитие этой сферы. Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева проводится последовательная работа по стимулированию труда творческих лиц, улучшению их социального обеспечения и жилищно-бытовых условий. Кроме того, в целях расширения возможностей для отдыха и творчества на государственном уровне оказывается поддержка деятельности творческих союзов, домов творчества и санаториев.