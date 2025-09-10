https://news.day.az/economy/1779539.html ADSEA и Венгрия заключили Меморандум о взаимопонимании - ФОТО Подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) и Главным управлением водного хозяйства Венгрии. Как передает Day.Az, церемония подписания состоялась в рамках открытия II Международной выставки и конференции "Водное хозяйство" Baku Water Week (Бакинская водная неделя).
ADSEA и Венгрия заключили Меморандум о взаимопонимании - ФОТО
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) и Главным управлением водного хозяйства Венгрии.
Как передает Day.Az, церемония подписания состоялась в рамках открытия II Международной выставки и конференции "Водное хозяйство" Baku Water Week (Бакинская водная неделя).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре