ADSEA и Венгрия заключили Меморандум о взаимопонимании - ФОТО

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) и Главным управлением водного хозяйства Венгрии. Как передает Day.Az, церемония подписания состоялась в рамках открытия II Международной выставки и конференции "Водное хозяйство" Baku Water Week (Бакинская водная неделя).