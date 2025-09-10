https://news.day.az/world/1779583.html В Пентагоне заверили, что не хотят конфликта с КНР Глава Пентагона Пит Хегсет в рамках разговора с министром обороны Китая Дун Цзюнем заявил, что Соединенные Штаты не хотят конфликта с КНР или "смены режима" в стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Пентагоне заверили, что не хотят конфликта с КНР
Глава Пентагона Пит Хегсет в рамках разговора с министром обороны Китая Дун Цзюнем заявил, что Соединенные Штаты не хотят конфликта с КНР или "смены режима" в стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Хегсет ясно дал понять, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем и не добиваются смены режима [в КНР]", - поделился официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.
Однако Хегсет добавил, что у Соединенных Штатов есть "жизненно важные" интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Вашингтон будет их решительно отстаивать.
