В Пентагоне заверили, что не хотят конфликта с КНР

Глава Пентагона Пит Хегсет в рамках разговора с министром обороны Китая Дун Цзюнем заявил, что Соединенные Штаты не хотят конфликта с КНР или "смены режима" в стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хегсет ясно дал понять, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем и не добиваются смены режима [в КНР]", - поделился официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Однако Хегсет добавил, что у Соединенных Штатов есть "жизненно важные" интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Вашингтон будет их решительно отстаивать.