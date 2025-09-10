Азербайджан и Черноморский банк нацелены на поддержку предпринимательства

Состоялась встреча между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и делегацией во главе с президентом Черноморского банка торговли и развития (BSTDB) Серхатом Кёксалом.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом министр Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.

"В ходе обсуждений была отмечена важность углубления сотрудничества между BSTDB и частным банковским сектором Азербайджана для поддержки предпринимательства и стимулирования развития бизнеса.

Также мы рассмотрели потенциальное участие Банка в предстоящих инициативах, включая проекты государственно-частного партнёрства, которые будут реализованы в Азербайджане, и обсудили более широкие возможности для сотрудничества", - говорится в публикации.