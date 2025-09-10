Фонд Гейдара Алиева подписал меморандум с Ватиканской Апостольской библиотекой и Апостольским архивом

Меморандум о взаимопонимании подписан между Фондом Гейдара Алиева и Национальной академией наук Азербайджана (НАНА) с одной стороны и Ватиканской Апостольской библиотекой и Апостольским архивом - с другой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, церемония подписания состоялась в Святом Престоле, свои подписи под документом поставили помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и руководитель Апостольской библиотеки и Апостольского архива архиепископ Джованни Чезаре Пагацци.

Цель меморандума - поддержка прямого сотрудничества и обмена опытом в области науки и исследований, а также обеспечение изучения, сохранения и оцифровки содержащихся в архивах Ватикана документов по истории Азербайджана.

Основанная в 1475 году Ватиканская апостольская библиотека считается одним из старейших и престижнейших научных центров мира. Библиотека, богатейший фонд которой включает уникальные рукописи, инкунабулы, старинные карты и ценные издания на разных языках, открыта только для исследователей-специалистов. Ватиканский апостольский архив отделился от библиотеки в 1612 году указом Папы Павла V в самостоятельное учреждение. В нем хранятся дипломатическая переписка, папские указы, административные записи и другие официальные документы Святого Престола, накопленные за столетия. Сегодня архив признан одним из важнейших исторических источников в мире и представляет особую ценность для исследователей.