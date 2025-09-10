Протестующие в Париже потребовали отставки Макрона и эшафота для главы МВД

Протестующие в Париже пытались ворваться в здание Северного вокзала (Gare du Nord, расположен в 10-м округе). Об этом сообщает Economie со ссылкой на заявление полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что собравшие у вокзала люди скандировали: "Макрон, в отставку!", "Ретайо на эшафот!". Также прозвучал призыв двинуться маршем в сторону площади Шатле (на границе 1-го и 4-го округов).

По данным издания, рестораны расположенные возле вокзала, закрыли свои террасы в качестве меры предосторожности.

10 сентября во Франции проходят масштабные акции протеста под лозунгом "Заблокируем все". Они проводятся на фоне недовольства населения Франции мерами жесткой экономии, предложенными правительством страны.

